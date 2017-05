Downfall Of Gaia: Veröffentlichen Lyricvideo zu ‚Atrophy‘

DOWNFALL OF GAIA haben letzten November ihr neues Album ‚Atrophy‚ über Metal Blade Records veröffentlicht.

Seitdem hat die Band eine erfolgreiche Europatour im Vorprogramm von CONAN absolviert und an einem Lyricvideo gearbeitet, das jetzt präsentiert werden kann. Bitte surft youtube.com/watch?v=sFVH1Jf7-m4, um euch das Video zum Titeltrack ‚Atrophy‚ anzusehen!

DOWNFALL OF GAIA meinen dazu: „Wir freuen uns, euch das Lyricvideo zum Titeltrack unseres aktuellen Albums ‚Atrophy‘ zeigen zu dürfen. Es ist das große Finale einer Story, welche wir auf dem aktuellen Album erzählen! Dieser Song ist das Ende einer Reise, das letzte Kapitel eines Dialogs zwischen Leben und Tod„. Das Video wurde von KDigitalProductions (kdigitalproductions.com) produziert.

Surft danach rüber zu metalblade.com/downfallofgaia, um euch das Video zu ‚Ephemerol‘ reinzuzerren! Unter dem gleichen Link könnt ihr das Album auf Vinyl, Digi-CD oder als Bundle mit exklusivem T-Shirt bestellen!

‚Atrophy‚ wurde in den Hidden Planet Studios in Berlin mit Jan Oberg aufgenommen und von Jack Shirley von den Atomic Garden Studios in San Francisco abgemischt bzw. gemastert.

DOWNFALL OF GAIA haben weitere Konzerte geplant!

06/05/17 UK – Manchester – Rebellion

07/05/17 UK – London – Underwolrd

11/05/17 PL – Poznan – Pod Minoga

12/05/17 DE – Hannover – Bei Chez Heinz

13/05/17 DE – Leipzig – Westwerk

17/06/17 DE – Kiel – Kiel Explode

24/06/17 DE – München – Saint Helena Festival

05/08/17 DE – Karlsruhe – New Noise Fest

DOWNFALL OF GAIA sind:

Dominik Goncalves dos Reis – Vocals/Gitarre

Marco Mazzola – Gitarre

Anton Lisovoj – Vocals/Bass

Michael Kadnar – Drums

Quelle: www.metalblade.com

