Dragonforce: Neues Album Reaching Into Infinity erscheint in zwei Wochen

Die internationalen Metal-Superstars DRAGONFORCE enthüllen die Tourdates für den europäischen Teil ihrer Reaching Into Infinity World Tour. Diese werden die ersten Headliner-Shows nach der Veröffentlichung ihres brandneuen Studioalbums ‘Reaching Into Infinity’ sein, welches am 19. Mai erscheint.

Die Tour startet am 4. Oktober in Glasgow und führt die Band im Oktober und November durch 14 europäische Länder.

“ ‘Reaching Into Infinity’ ist ein Album, auf das wir alle sehr stolz sind und wir sind sehr glücklich über das positive Feedback, ABER nach so viel Zeit im Studio können wir es kaum erwarten zurück auf die Bühne zu gehen und die neuen Songs zu spielen – und natürlich auch einige alten Klassiker. Wir sehen uns bei den Shows!“, freut sich Gitarrist Herman Li.

„Reaching Into Infinity” erscheint am 19. Mai bei earMUSIC als Standard Edition, Special Edition mit zwei Bonus-Tracks und einer Multi-Angle Live-DVD sowie als 2LP und digital.

23.10.2017 Köln – Essigfabrik

24.10.2017 Stuttgart – LKA Longhorn

25.10.2017 München – Backstage Werk

02.11.2017 Berlin – Columbia Theater

04.11.2017 Bremen – Alter Schlachthof

Tickets 20,- EUR zzgl. aller Gebühren.

Quelle: www.oktoberpromotion.com

