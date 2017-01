“Winter-Metal in den Alpen!“

Festivalname: Full Metal Mountain

Bands: Amon Amarth, Apocalyptika, Asking Alexandria, Axxis, Bullet, DAD, Doro, Dragonforce, Parkway Drive, Pyogenesis, Schandmaul, Tank, The Quireboys, TuXedo, Monster Magnet

Ort: Nassfeld, Kärnten, Österreich

Datum: 27.03.2017 – 02.04.2017

Kosten: 399.-€ Short Stay – bis 1005.-€ Individual Apartement

Genre: Hard Rock, Viking Metal, Heavy Metal, Teutonic Metal, Mittelalter Rock,

Besucher: ca. 2000

Veranstalter: Full Metal Mountain GmbH

Link: http://www.full-metal-mountain.com/de/



Das härteste Winter Metal Festival, das Full Metal Mountain, steht wieder vor der Tür. Die Mischung aus Schnee, Festival und harter Musik erfreut bereits zum zweiten Mal die Metalheads. Waren 2016 ca. 2000 Besucher in den Alpen, könnte dieses Jahr mit mehr Besuchern gerechnet werden. Hochkarätige Bands spielen fast rund um die Uhr auf verschiedenen Bühnen im Tal oder auf dem Berg. So darf am Peak, in ca. 1900 Metern Höhe, zum Sound der coolsten Szene DJ’s abgefeiert werden, während auf der Mountain Stage Live-Mucke direkt neben der Piste angeboten wird.

Im Base Camp wird aus dem bekannten Après Ski, in der Bärenhütte die metallische Variante angeboten. Das Full Metal Tent wartet dann mit den Headlinern (Siehe oben) auf. Alles in Allem eine gelungene Mischung und Rundumbeschallung. Wer es denn mag, darf natürlich mit den Skiern oder dem Snow-Board die Pisten unsicher machen, um sich dann später von Axxis, Doro, Amon Amarth oder einen anderen Band die wohlverdiente Ruhe versüßen zu lassen. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere Musiker neben euch die Piste heruntergebrettert. Da gibt es dann sicherlich einiges zu erzählen.

Das Event findet in der Region Nassfeld in Kärnten, Österreich statt. Diese Region ist bekannt für mediterrane Lebensfreude und alpine Tradition. Auch kulinarisch ist hier einiges zu erwarten. Die Skiregion profitiert von einem besonderen Mikroklima. Hier gibt es hohe Schneesicherheit und darüber hinaus mehr Sonnenstunden als in anderen Alpenregionen. So dürften die schneehungrigen ebenso auf ihre Kosten kommen wie die Sonnenanbeter.

Wer also dieses einzigartige Event nicht versäumen will, hat noch die Möglichkeit Tickets zu erwerben. Allerdings sind die Top Locations bereits vergeben. Die Anreise muss dann selbst organisiert werden.

