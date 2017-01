Nach ihrer sehr gefeierten Tour im vergangenen März, bei der sie das aktuelle Album „The Astonishing“ präsentiert hatten, kündigten DREAM THEATER für Februar 2017 exklusive Konzerte in Deutschland an, auf denen die Band den 25sten Jahrestag ihres wegweisenden Meilenstein-Albums „Images & Words“ feiert. Die Band spielt dabei das Album in voller Länge live! Zusätzlich gibt es aber auch einige der Fan-Favoriten aus der langen und virtuos-intensiven DREAM THEATER-History zu erleben.

Auf folgenden Terminen ist die Band live zu erleben:

14.02. Hamburg – Mehr Theater

09.05. München – Zenith

12.05. Geiselwind, Eventhalle

13.05. Lingen, Emslandarena

Mit weltweit über zehn Millionen verkauften Tonträgern agieren DREAM THEATER schon lange in den oberen Rängen der Prog-Rock-Legenden. Alben, wie der oben erwähnte vergoldete Klassiker „Images And Words“ von 1992 (der die Durchbruchs-Top-10-Single „Pull Me Under“ enthielt), haben der Band aus Long Island zahllose Auszeichnungen für ihre visionäre Synthese von melodischer Power und virtuoser Experimentierfreudigkeit eingebracht; der „Rolling Stone“ nahm sie sogar in seine Top10 der besten Prog-Rock-Bands aller Zeiten auf.

Ihr gefeiertes Werk „A Dramatic Turn Of Events“ von 2011 hatte der ikonischen Band mit dem Song „On The Backs of Angels“ ihre erste Grammy-Nominierung überhaupt eingebracht (in der Kategorie „Best Hard Rock/Metal Performance“) und sich als eines ihrer erfolgreichsten überhaupt erwiesen. In 14 Ländern erreichte man damals eine Top-10-Nominierung.

„The Astonishing“ heißt das 2016 erschienene, jüngste Album von DREAM THEATER: ein Doppel-Konzeptalbum, eine monumentale Rockoper, die gleich auch auf Platz 5 der deutschen Charts einstieg. Die Kritiker waren begeistert, wie etwa der Metal Hammer, der ein „wahres Füllhorn an Hooks, Riffs, Melodien und Gänsehaut-Passagen“ heraushört und vom „eigenen Denkmal“ der Band schwärmt: „Es scheint, als ob DREAM THEATER ihr eigenes „The Wall“ erschaffen haben.“

DREAM THEATER sind: John Petrucci (Gitarre), John Myung (Bass), James LaBrie (Vocals), Jordan Rudess (Keyboards und Kontinuum) und Mike Mangini (Drums).

