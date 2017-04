Dune Rats – Dunecore Stoner Pop aus Australien. Gerade sind sie mit ihrem neuen Album auf Platz 1 der Australian Aria Charts gelandet, jetzt ist The Kids Will Know It´s Bullshit auch bei uns erschienen. Produziert hat dieses Mal Zac Carper von FIDLAR, mit denen sie auf ihrer Nordamerika-Tour Freundschaft schlossen.

Ab Mai wird die Band mit dem neuen Album auch live zu sehen sein:

30.05 Köln – MTC

31.05 Wiesbaden – Schlachthof

01.06 Berlin – Urban Spree

02.06 Hamburg – Molotow

Als die Dune Rats 2014 ihr erstes Album aufgenommen haben, passierte das innerhalb eines Monats. Songs schreiben und in einer Woche aufnehmen.

Dieses Mal hatte die Band einen anderen Ansatz. Sie wollten Sachen überdenken und immer wieder umstrukturieren, bis es sich richtig anfühlt erklärt Sänger und Gitarrist Danny Beusa: “With the first album we still didn’t really know what we were doing as a band musically. We just liked playing music together and smashed out the songs in a month ‚cause we hadn’t put out an album yet. So this time we focused on making an album that was Dunies sound, figuring out that was the funnest thing.”

Quelle: Oktober Promotion & Management

