Es wird wieder Staub aufgewirbelt, bis kein Stein mehr auf dem anderen steht!

Wer nach dem furiosen Debüt-Album „Never Look Back“ schon dachte, dass das alles war, der wird mit dem neuen Feuerwerk eines Albums „Oblivion“ eines Besseren belehrt! Wie 2015 bereits angekündigt kennen die Franzosen nur eine Richtung: Nach vorne!

Dabei präsentieren uns DUST IN MIND nicht einfach nur ein neues Album, sondern schaffen dabei vielmehr eine völlig neue Welt voller grotesker Bilder und Geschichten, die direkt den Finger in die Wunde all jener Themen legt, die unsere Zeit nicht weniger surreal erscheinen lässt, als das Bild, das die Straßburger mit ihrem zweiten Meisterwerk erschaffen haben.

„Oblivion“ ist vollgepackt mit Härte, Gefühl und einer Mixtur der Genialität wahrer Szene-Größen wie KORN, PAIN oder KATATONIA und schafft dabei einen Sound, der dennoch ganz klar die Handschrift der französischen Musiker trägt. Doch damit nicht genug: Gleich vier der 10 neuen Tracks erscheinen in Begleitung aufwändiger und wunderschöner Musik-Videos, die man sich keinesfalls entgehen lassen darf.

Wie der Phoenix aus der Asche steigen DUST IN MIND abermals auf und sind dabei schöner, lauter und fokussierter als jemals zuvor.

Unser Geheimrezept für alle, die jetzt noch nicht heiß gelaufen sind lautet also: Feiern mit DUST IN MIND! Das neue Album „Oblivion“ lässt die gefrorenen Glieder im nu auftauen und verwandelt selbst die kälteste Hütte in einen wahren Hochofen! Macht euch also auf eine Hitzewelle gefasst, denn das Hoch „Oblivion“ erreicht uns pünktlich am 7. April in digitaler Form und als Digipak mit aufwändig gestaltetem 6-seitigem Booklet und lässt dabei ganze Welten aufeinanderprallen, die fremder und zugleich vertrauter nicht sein könnten.

PAIN + DUST IN MIND

14.04. PL Gdansk

15.04. PL Warsaw

16.04. LT Vilnius

17.04. EST Tallinn

18.04. LV Riga

19.04. BY Minsk

20.04. UA Kiev

22.04. RO Bucharest

23.04. BG Sofia

24.04. SRB Belgrade

25.04. H Budapest

26.04. SK Kosice

27.04. A GrazExplosiv

28.04. A Salzburg

29.04. CH Zurich

30.04. D Cologne

