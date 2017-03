“Klare Empfehlung für Symhonic und Melodic Metal-Fans!“

Artist: Edenbridge

Herkunft: Linz, Österreich

Album: The Bonding

Spiellänge: 58:48 Minuten

Genre: Symphonic Metal

Release: 21.06.2013

Label: SPV/Steamhammer

Link: http://www.edenbridge.org/de/

Bandmitglieder:

Gesang – Sabine Edelsbacher

Gitarre, Keyboard – Landvall

Gitarre – Dominik Sebastian

Bass – Wolfgang Rothbauer

Schlagzeug – Max Pointner

Gastmusiker:

Orchester Klangvereinigung Wien

Tracklist:

Mystic River Alight A New Tomorrow Star-Crossed Dreamer The Invisible Force Into A Sea Of Souls Far Out Of Reach Shadows Of My Memory Death Is Not The End The Bonding

Edenbridge, die österreichische Symphonic Metalband, wurde 1998 von Gitarrist und Keyboarder Lanvall, dem damaligen Bassisten Kurt Bednarsky und der Sängerin Sabine Edelsbacher gegründet. 2002 war es dann soweit und das Debütalbum Sunrise In Eden kam auf den Markt. Dann kam alle ein bis zwei Jahre regelmäßig ein neues Album, sodass Edenbridge bis 2010 auf sieben veröffentlichte Alben zurückblicken können. Die etwas längere Schaffenspause 2010 – 2013 ist durch viele private Rückschläge innerhalb der Band begründet – u.a. musste Lanvall, der Kopf der Band, den Selbstmord seines Vaters verarbeiten. Doch auch das hält die Band nicht davon ab, im Juni 2013 ihr achtes Album The Bonding zu veröffentlichen. Unterstützung haben sie sich diesmal von der Orchester Klangvereinigung Wien geholt, die – wie der Name schon verrät – für die orchestrale Vertonung der Stücke zuständig war. Doch dies wäre ohne die Unterstützung durch Fans und Sponsoren nicht möglich gewesen.

Das Album kommt trotz nur neun Stücke auf eine Gesamtspielzeit von knapp einer Stunde. Und ich muss sagen, dass man diese Stunde voll und ganz genießen kann. Ich bin mehr als überrascht von der guten Soundqualität der Scheibe und der klaren Möglichkeit der Differenzierung sowie Kombination der einzelnen Merkmale. Das Orchester hebt sich zum einen eindeutig von den von der Band gespielten Instrumente ab, zum anderen umschmeichelt es die harten Gitarren- und Schlagzeugklänge immer wieder sanft und sorgt für einen zusätzlichen Nachdruck hinter den Kompositionen. Der Gesang von Sabine Edelsbacher fungiert als Verbindung zwischen den klassischen Elementen und den Metal-Teilen. Ihr Gesang ist zu keiner Zeit opernhaft (wie z.B. bei Tarja Turunen) und nie rockig oder Metal-artig – sie singt einfach ”ganz normal” und dennoch unnormal gut. Ob kraftvolle Balladen wie Death Is Not The End oder Far Out Of Reach oder gar Filmsoundtrack-mäßige Tracks wie Mystic River oder Alight A New Tomorrow, ruhigere Stücke wie Star-Crossed Dreamer oder Into A Sea Of Souls, schnellere Nummern wie The Invisible Force ode r mein persönlicher Favorit Shadows Of My Memory: Es ist alles dabei und alles klingt genial. Respekt.

Edenbridge - The Bonding Fazit: Da hat sich die Hilfe von Fans und Sponsoren mehr als gelohnt. Die Zusammenarbeit mit der Orchester Klangvereinigung Wien ist Edenbridge definitiv gelungen. Die Stücke auf The Bonding erhalten durch die orchestrale Unterstützung allesamt einen individuellen und starken Charakter. Definitiv ein Album, das man allen Melodic und Symphonic Metal-Fans bedenkenlos empfehlen kann! Anspieltipps: Mystic River, Shadows Of My Memory, Death Is Not The End und The Bonding Petra D. 8.5 2013-06-18 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

