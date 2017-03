CORONER, BLASPHEMY, BAPTISM und EXTREME NOISE TERROR so lauten die vier neuen Bans im Eindhoven Metal Meeting 2017 Line-Up. Die neunte Auflage des Niederländischen lautestem Festival findet vom 15.12 bis 16.12.2017 Effenaar in Eindhoven statt.

Das aktuelle Line-Uo:

BAPTISM (FI)

BLASPHEMY (CA)

CORONER (CH)

DOOL (NL)

EXTREME NOISE TERROR (UK)

MERCILESS (SE) – Last show ever!

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US (AT)

PENTACLE (NL)

TANKARD (DE)

VENOM (UK)

VERWOED (NL)

Weitere Bands sind in Planung und werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben.

Quelle: www.district-19.com

