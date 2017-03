Am 8.7.2017 rockt die Ulmer Ratiopharm Arena. Unter dem Titel „EISBRECHER & Friends – Volle Kraft voraus“ kommt eine der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Bands, EISBRECHER, nach Ulm, um erstmals in ihrer Karriere ein eigenes Festival zu veranstalten. Gemeinsam mit EISBRECHER selber werden dabei etliche Bands auf der Bühne stehen, die die Münchner bereits auf Tour begleitet haben, darunter die US-Amerikaner COMBICHRIST, die Hamburger LORD OF THE LOST, UNZUCHT, WELLE:ERDBALL und AND THEN SHE CAME.