Bevor es im Herbst auf große „Sturmfahrt“ geht, wühlt EISBRECHER-Kult-Frontmann Alex Wesselsky noch die Gewässer von Deutschlands TV-Landschaft auf: am 27. Februar startet das neue DMAX-Format „Goldtimer“ mit ihm als Moderator. Darin dreht sich alles ums Thema Traumautos aus vergangenen Jahrzehnten.

A propos „vergangen“: Vorbei ist die Chance für all diejenigen, die noch Tickets fürs Adventssingen am 15. Dezember im Augsburger Spectrum haben wollten: innerhalb von nur einer Stunde waren alle 700 Tickets vergriffen.

Der Vorverkauf für die „Sturmfahrt“ Tour und das Eisbrecher & Freunde – „Volle Kraft Voraus“ Festival am 08. Juli in Ulm / Ratiopharm Arena ist hingegen in vollem Gang.

. In der DMAX-Sendung „Goldtimer – Wertanlage mit PS“ hilft Alex Wesselsky investitionsfreudigen KFZ-Fans bei der Suche nach ihrem ganz persönlichem „Goldtimer“ – ab 27. Februar 2017, immer montags um 20:15 Uhr, exklusiv und in deutscher Erstausstrahlung auf DMAX.

. Ein gut erhaltener Golf der ersten Generation, die „Ente“ aus seligen Studentenzeiten oder ein 911er Porsche der wilden 70er: Die Oldtimerpreise legten 2015 laut dem Verband der Automobilindustrie im Schnitt um 5,6 Prozent zu. Dabei liegen die Spitzenwerte weitaus höher. Wer auf das richtige Auto setzt, kann in wenigen Jahren ordentliche Renditen erzielen. So steigerte sich beispielsweise ein Golf GTI von 1976, den man noch vor drei Jahren für ca. 7.000 € kaufen konnte, auf heute über 20.000 €. „Wir suchen die Klassiker, und jene, die es bald sein werden. Oldtimer-Experte Christoph Hecken und ich sind eine Mischung aus Stil- und Investitionsberater, und versuchen gleichzeitig, durch gezielte Analyse und unseren Instinkt die geeignetsten Modelle zu finden“, verrät Moderator Alex Wesselsky. „Wertsteigerungspotential steht dabei an erster Stelle. Wir bringen die ‚Goldtimer‘-Wünsche unserer Protagonisten mit der aktuellen Marktrealität in Einklang – das ist manchmal schmerzhaft, oftmals knifflig, immer spannend und vor allem: echt echt!“ Egal ob ehemalige Tennishalle, Industriegebäude in der Großstadt oder verlassener Supermarkt auf dem Land – die Garagen der „Goldtimer“ sind so vielfältig wie die Schätze selbst. Bei der Suche legte das Team der ausführenden Produktionsfirma Maximus Film über 40.000 Kilometer zurück. Entstanden sind dabei insgesamt vier Episoden, in denen jeweils ein Kandidat am Ende die Qual der Wahl hat.

Im Sommer 2017 wird ein neues EISBRECHER Studioalbum erscheinen – der Nachfolger zum bislang erfolgreichsten Werk „Schock“. In diesem Jahr erhielt die Band eine Goldauszeichnung dafür, ebenso für das Vorgängeralbum „Die Hölle Muss Warten“. Beide Alben stiegen auf #2 in die deutschen Media Control Albumcharts ein. Insgesamt 33 Wochen hielt sich „Schock“ darin und belegte eine Top 50 Platzierung in den Jahrescharts 2016.

EISBRECHER @ STURMFAHRT 2017

Special Guest: UNZUCHT

29. 09. 2017 Oberhausen (D) / Turbinenhalle 1

30. 09. 2017 Hamburg (D) / Mehr! Theater

01. 10. 2017 Wiesbaden (D) / Schlachthof

02. 10. 2017 Stuttgart (D) / Liederhalle – Hegelsaal

03. 10. 2017 München (D) / Zenith

05. 10. 2017 Wien (A) / Gasometer

06. 10. 2017 Dresden (D) / Alter Schlachthof

07. 10. 2017 Leipzig (D) / Haus Auensee

08. 10. 2017 Berlin (D) / Columbiahalle

10. 10. 2017 Saarbrücken (D) / Garage

11. 10. 2017 Zürich (CH) / X-tra Limmathaus

13. 10. 2017 Eindhoven (NL) / De Effenaar

14. 10. 2017 Paris (F) / Le Trabendo

EISBRECHER & FREUNDE – „VOLLE KRAFT VORAUS“ FESTIVAL 2017

Eisbrecher / Welle:Erdball / Lord of the Lost / Unzucht /

And Then She Came + weitere Künstler in Vorbereitung!

08. 07. 2017 – Ulm / Ratiopharm Arena

Quelle: www.metalblade.com

Kommentare

Kommentare