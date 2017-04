Eisheilige Nacht 2017: in diesem Jahr mit Svbway To Sally, Mono Inc, Feuerschwanz und Mr. Hurley & Die Pulveraffen

Kann man nach 9 Jahren eigentlich schon von einem traditionsreichen Festival sprechen? Man kann. Die Eisheilige Nacht ist für SUBWAY TO SALLY eine Passion und für die Fans der Veranstaltung eine Institution. Spätestens seit Wacken Winter Nights ist klar, dass die Potsdamer Band mit ihrem Konzept Jahre voraus war. Die an Festivals arme Jahreszeit überbrückt man am Besten mit einem Festival. Einzigartig dabei, dass die Band um Eric Fish jedes Jahr aufs Neue den Posten des Headliners souverän meistert und sich dabei stets neu erfindet.

Für die Eisheilige Nacht 2017 wurden in diesem Jahr illustre Gäste aus allen Breitengraden der Republik verpflichtet. Der Abend startet mit Mr. Hurley & Die Pulveraffen, deren Verdienst es ist, den „Grog’n’Roll“ erfunden zu haben. Tanzbare Folk-Kompositionen mit wortwitzigen, selbstironischen Texten sind das Markenzeichen der Osnabrücker. Vom kleinen Marktstand auf die große Bühne haben es Feuerschwanz aus Erlangen geschafft. Mit Recht. Ihre ironisch aufgeladene Show sollte einst den Mittelalterrock karikieren, heute sind sie die vielleicht innovativste Band des Genres. Komplettiert wird der Abend durch Mono Inc. Die Hamburger Band setzte in den vergangenen Jahren mit jedem Album einen weiteren Meilenstein in die Welt. Ihr aktuelles Album „Together Till The End“ erschien erst vor wenigen Wochen.

Mit Mitsing-Hymnen wie „Julia und die Räuber“, „Tanz um den Vulkan“ oder „Sieben“ haben sich SVBWAY TO SALLY einen Ruf als eine der besten und mitreißendsten deutschen Live-Bands gemacht. Im Rahmen der Eisheiligen Nächte erwachen sie Ende des Jahres wieder zum Leben. Wer schon einmal eine Eisheilige Nacht besucht hat, der weiß, das Flair der Veranstaltung ist irgendwie besonders und SVBWAY TO SALLY-Hits sind in diesem Rahmen nicht einfach „nur“ Szene-Hymnen, sondern eine der charismatischsten Oden an das Jahresende, die man nur finden kann.

Mit MONO INC ist eine der derzeit erfolgreichsten deutschsprachigen Dark Rock Bands mit von der Partie. 2000 gegründet, war die Band bereits 2009 als Support von SVBWAY TO SALLY auf Tour. Mit ihrer Supportrolle für UNHEILIG im Jahr 2011 gelang den Hamburgern dann der endgültige Durchbruch, die darauffolgenden Alben „After The War“ und „Nimmermehr“ schafften es bereits auf Platz 6 bzw 3 der deutschen Charts. Eine Portion süffisanter Humor mischt sich mit FEUERSCHWANZ ins Line Up. Die Nürnberger bieten schmissigen, feiertauglichen Mittelalter-Rock und nehmen dabei weder sich noch die Szene, in der sie unterwegs sind, allzu ernst. Ihr aktuelles Album „Sex is Muss“ schaffte es auf Platz 7 in die deutsche Hitparade und besticht mit feinsinnigem und hintergründigem Witz. Live zündet die Band um Hauptmann Feuerschwanz und Prinz Hodenherz ein wahres Feuerwerk und besticht mit ihrer charmanten und charakterstarken Bühnenpräsenz.

Mit Mr. Hurley & Die Pulveraffen vervollständigt eine Folk Band aus Osnabrück die Eisheiligen Nächte. Seit 2013 ist die Gruppe bereits regelmäßiger Gast auf der Wackinger Stage in Wacken und ist auch ansonsten regelmäßiger Gast auf Mittelalter- und Hafenfesten.

Zum neunten Mal finden die Eisheiligen Nächte nun bereits statt.

EISHEILIGE NACHT 2017

LINE UP:

SUBWAY TO SALLY

MONO INC

FEUERSCHWANZ

MR.HURLEY & DIE PULVERAFFEN

http://www.subwaytosally.com

ON TOUR:

20.12. Stuttgart – Im Wizemann

21.12. Pratteln – Z7 (Schweiz)

22.12. Gießen – Hessenhallen

23.12. Dresden – alter Schlachthof

26.12. Bochum – Ruhrcongress

27.12. Würzburg – Posthalle

28.12. Bielefeld – Ringlokschuppen

29.12. Bremen – Pier 2

30.12. Potsdam – Metropolishalle

Start Vorverkauf am Freitag 24.03.2017

Tickets unter www.extratix.de

Tour: EXTRATOURS KONZERTBÜRO

