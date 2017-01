Der deutsch-amerikanische Industrial-Metal-Act `Eli van Pike` veröffentlicht am 24. März 2017 seine neue Single `Herzschlag`, die einen musikalischen Vorgeschmack auf das im April 2017 erscheinende Album `Welcome to my Dark Side` gibt.

Musikalisch besticht `Herzschlag` durch die Verschmelzung einer stetig treibenden Drum-Bass-Kombination mit harten und rhythmisch ausgefeilten Gitarrenklängen, die von sphärisch aufgebauten Synthesizer-Klängen abgerundet werden. Die düster anmutende Vocalline von Sänger Thorsten Eligehausen, der im einprägsamen Refrain von Sängerin Anni Meier unterstützt wird, machen `Herzschlag´ zu einem Romantic-Power-Song, der zum Mitsingen animiert.

`Herzschlag` wird am 24. März 2017 in allen gängigen Online-Stores erhältlich sein. Ein Snippet des Songs ist ab heute auf Youtube zu hören.

Herzschlag (Preview) auf YouTube:

https://youtu.be/ai99rhgCeU4

Über Eli van Pike

Der deutsch-amerikanische Industrial-Metal-Act `Eli van Pike` wurde im Jahr 2016 von Thorsten Eligehausen mit den beiden Musikern Marc Vanderberg und Kenneth Pike gegründet. Der Name `Eli van Pike´ setzt sich aus Teilen der Namen der Bandmitglieder zusammen.

Quelle: www.darksignmusic.de

Kommentare

Kommentare