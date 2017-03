Emperor – In The Nightside Eclipse, IX Equilibrium, Prometheus Discipline Of Fire & Demise, I Emperial Live Ceremony, Live At Wacken Open Air 2006 / Live Inferno, Wrath Of Tyrant, Anthems Of The Welkin At Dusk (Re-Release)

Emperor – In The Nightside Eclipse, IX Equilibrium, Prometheus Discipline Of Fire & Demise, I Emperial Live Ceremony, Live At Wacken Open Air 2006 / Live Inferno, Wrath Of Tyrant, Anthems Of The Welkin At Dusk (Re-Release)

“Einmal durch die Re-Release-Mangel!“

Artist: Emperor

Herkunft: Telemark, Norwegen

Alben: In The Nightside Eclipse, IX Equilibrium, Prometheus Discipline Of Fire & Demise, I Emperial Live Ceremony, Live At Wacken Open Air 2006 / Live Inferno, Wrath Of Tyrant, Anthems Of The Welkin At Dusk

Genre: Black Metal

Release: 13.01.2017

Label: Candlelight Records, Spinefarm Records

Link: https://www.facebook.com/emperorofficial/?fref=ts

Akuellen Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bass, Keyboard – Vegard „Ihsahn“ Tveitan

Gitarre – Tomas „Samoth“ Haugen

Schlagzeug – Bard „Faust“ Eithun

Den 13.01.2017 haben Emperor dazu genutzt, ihren unheiligen Back-Katalog erneut unter den Schwarz-Metalern zu verbreiten. Die Norweger gelten seit ihrer Gründung 1991 als eine der einflussreichsten Gruppen der Szene. Den Januar in diesem Jahr nutzte das Trio, um seine Werke den Anhängern noch mal neu zugänglich zu machen. Begonnen hat alles mit der Demo Wrath Of The Tyrant, die in dieser Release-Welle natürlich nicht fehlen darf. Bereits mit diesem ersten Schritt konnten Emperor nachhaltig im Kopf bleiben und den Vertrag mit Candlelight Records unter Dach und Fach bringen. In den glühenden Neuzigern, wo durch Gewalt und Kirchenverbrennung das Genre auch im Mainstream-Bereich berüchtigt beliebäugelt wurde, machten Faust und Samoth durch Körperverletzung und Mord beim bunten Treiben mit. Dennoch standen Emperor nie durch Gewaltexzesse im Fokus, sondern nur wegen ihrer kernigen Kunst, die bis heute brandaktuell ist.

Neben der ersten Demo Wrath Of The Tyrant stehen seit Mitte Januar In The Nightside Eclipse, IX Equilibrium, Prometheus Discipline Of Fire & Demise, I Emperial Live Ceremony, Live At Wacken Open Air 2006 / Live Inferno und Anthems Of The Welkin At Dusk wieder in den Plattenläden dieses Planeten. Neues Material von Emperor gibt es seit dem letzten offiziellen Langeisen Prometheus Discipline Of Fire & Demise aus dem Jahr 2001 keins mehr. Nur noch Livematerial wurde zusammengestellt und auf die Reise geschickt. Grundsätzlich haben Emperor neue Songs und Alben ausgeschlossen und auch eine Tour steht in weiter Ferne. Lieber spielen die exzentrischen Künstler auf ausgewählten großen Festivals.

Emperor - In The Nightside Eclipse, IX Equilibrium, Prometheus Discipline Of Fire & Demise, I Emperial Live Ceremony, Live At Wacken Open Air 2006 / Live Inferno, Wrath Of Tyrant, Anthems Of The Welkin At Dusk (Re-Release) Fazit: Für Black Metal-Fans bleibt jedes einzelne Werk der Norweger Pflichtlektüre. Daher darf man ohne Weiteres bei den einzelnen Scheiben zugreifen. Wer bereits Alben besitzt, braucht nicht noch einmal zugreifen, da für das Geld nichts Neues geboten wird. Ansonsten bleiben eine Nummer im Black Metal-Zirkus, die noch auf den höchsten Drahtseilen balanciert.

