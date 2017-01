EMPTINESS machen euch das komplette neue Album ‚Not for Music‚ online zugängig, welches ab dem 20.01.2017 über Season Of Mist in alle Plattenläden trudeln wird. Das eingebundene Interview mit Jeordie „Twiggy Ramirez“ White und das Album findet ihr auf diesem Link:

https://noisey.vice.com/en_us/ article/how-marilyn-mansons- twiggy-ramirez-helped- emptiness-embrace-their-inner- goth

Track-list

1. Meat Heart

2. It Might Be

3. Circle Girl

4. Your Skin Won’t Hide You

5. Digging The Sky

6. Ever

7. Let It Fall

Line-up

Jeremie Bezier: vocals, bass

Olivier Lomer- Wilbers: guitars, synths

Peter Verwimp: guitars, drones

Jonas Sanders: drums, percussion

www.emptiness.be

www.facebook.com/Emptiness.be

Style: Dark music

Quelle: www.season-of-mist.com

