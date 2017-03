Mit „Supernova“ gelingt es ERDLING, dem NDH-Genre ein Upload in eine zeitgemäße „2.0“-Version zu verpassen. Erwachsener, reifer und trotzdem härter als zuvor zünden ERDLING ihr ganz eigenes Hitfeuerwerk. NDH-typisch paaren sich mitreßend-hymnische Refrains mit beinharten, stoischen Riffs und dennoch sind ERDLING dabei keineswegs klischeebeladen oder berechenbar. Textlich moderner und songwriterisch ausgefeilter als man es von klassischem NDH erwarten würde, präsentiert die Band ein Werk voller Wiedererkennungswert.

Remixer wie Marc Görtz von CALIBAN oder die Band TO THE RATS AND WOLVES fügen der Deluxe-Variante eine weitere Facette hinzu.

„Supernova“ erscheint am 17.03.17 als Standard-Edition und 2CD-Deluxe Edition über Out Of Line Music.

Passend zum Albumrelease geht die Band auf Tour mit HÄMATOM.

17.03. Bielefeld, Ringlokschuppen

18.03. Aschaffenburg, Colos-Saal

19.03. Heidelberg, Halle 02

23.03. Magdeburg, Factory

24.03. Rostock, MAU Club

25.03. Erfurt, Stadtgarten

02.04. Berlin, Out Of Line Weekender