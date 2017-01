Esben And The Witch: Starten im Februar 2017 ihre Europa Tour

ESBEN AND THE WITCH

15 Feb 17 Zürich (CH) Bogen F

16 Feb 17 Strasbourg (FR) La Laiterie

17 Feb 17 Paris (FR) Espace B

18 Feb 17 London (UK) Electrowerkz

20 Feb 17 Bristol (UK) The Exchange

21 Feb 17 Manchester (UK) Soup Kitchen

22 Feb 17 Brighton (UK) The Hope & Ruin

23 Feb 17 Gent (BE) Charlatan

19 Apr 17 Köln (DE) Artheater

20 Apr 17 Tilburg (NL) 013 (Roadburn Festival)

22 Apr 17 Münster (DE) Gleis 22

23 Apr 17 Wiesbaden (DE) Räucherkammer

24 Apr 17 München (DE) Milla

25 Apr 17 Nürnberg (DE) Club Stereo

26 Apr 17 Berlin (DE) Bi Nuu

27 Apr 17 Hamburg (DE) Molotow

28 Apr 17 København (DK) Stengade

Quelle: www.season-of-mist.com

