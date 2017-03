Evanescence-Frontfrau Amy Lee hat nun auch ein Video zu ihrer neuen Single ‚Speak To Me‘ veröffentlicht. Der Song läuft im Abspann des Dramas ‚Voice From The Stone’, das ab 06. Juni auf DVD, BluRay und Video On Demand verfügbar sein. Der Film spielt in der Toskana der Fünfziger Jahre und neben Game Of Thrones Star Emilia Clarke werden Marton Csokas, Caterina Murino, Remo Girone, Lisa Gastoni und Edward Dring zu sehen sein. Regie führte Eric Howell und Michael Wandmacher steuerte den Soundtrack bei. Das Video wurde, genau wie der Film, im italienischen Siena gedreht und enthält einige exklusive Szenen.

„Es war mir eine Ehre, mit Eric auch an dem Musikvideo arbeiten zu können. Wir konzipierten das Video als Parallele und Hintergrundstory zum Film, die die starke Verbindung zwischen Mutter und Kind, Malvina und ihrem Sohn, erforscht und dem Glauben daran, dass Liebe stärker als der Tod ist.“

Hier könnt ihr euch das Video anschauen:

