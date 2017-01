Der Heavy Metal-Underground ist nicht vom Aussterben bedroht. Zumindest nicht, solange es solche innovativen Bands wie EXTINCTION gibt. Der Fünfer aus Marburg präsentiert eine ganz eigene, charakteristische Mischung aus Melodic Death Metal, Dark Metal mit eingefügten Metalcore-Anteilen. Nach der Bandgründung 2011 und lediglich einem Besetzungswechsel erschien im Juli 2016 schließlich das erste komplette Album „…And Infinity Remains„.

https://www.youtube.com/watch? v=jV8uIbn3uIs

https://www.reverbnation.com/ extinction1/songs

„Wir machen Musik für Frauen, Kinder und all jene, die zuerst von Bord gehen.“, so beschreibt Bassist Basti den Sound von EXTINCTION. Zwar sind die Göteborger Einflüsse allgegenwärtig, dennoch schafft es die Marburger Band, durch progressive Einschübe sowie durch den variantenreichen Gesang ihrem Stil viele spannende Facetten hinzuzufügen. In die Musik von Extinction kann und muss man sich reinfallen lassen, um die komplette Bandbreite ihres Schaffens zu erfassen.

„…And Infinity Remains“ zeigt eindeutig, dass die Band weiß, wo die Reise hingehen soll. Es wird nie langweilig und man erkennt stets das humorvolle Chaos, welches die EXTINCTION zusammen schweißt.

EXTINCTION Line UP:

Manuel (Vocals)

Benny (Guitar, Backing Vocals)

Chris (Guitar)

Basti (Bass)

Danilo (Drums)

Quelle: www.nauntownmusic.de

