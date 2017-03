Mit „Suffer The Pain“ veröffentlichen Fall Of Carthage nach „Fast Forward“ nun das zweite Video aus dem aktuellen Album „The Longed-For Reckoning“. Hierbei handelt es sich allerdings nicht um ein typisches Performance Video, sondern um einen aufwändig und filmisch inszenierten Clip. Umgesetzt wurde das Ganze von Michael Ciesla, der u.a. auch diverse Clips für SuidAkrA produziert hat. Gedreht wurde „Suffer The Pain“ Mitte Februar in Kleinrinderfeld in der Nähe von Würzburg.

Fall Of Carthage werden zudem im Sommer Hopelezz auf einer Mini Tour supporten. Die Daten findet ihr anbei.