FARFLUNG, die Vorreiter der Contemporary-Space-Rock-Szene, veröffentlichen am 7. April ihre neue EP „Unwound Celluloid Frown“ auf Heavy Psych Sounds Records und werden ab dem 21.04. europäische Bühnen rocken. Auch Termine in Deutschland stehen auf dem Plan, sowie ein Auftritt beim Desert Fest in Berlin.

21.04.2017 (IT) Torino, Blah Blah

22.04.2017 (IT) Brianza

23.04.2017 (DE) Friburg, White Rabbit 1

24.04.2017 (DE) Frankfurt, Yachtklub

25.04.2017 (BE) Bruxelles, Magasin 4

26.04.2017 (DE) Koln, Sonic Ballroom

27.04.2017 (DE) Cottbus, Zum Faulen August

28.04.2017 (DE) Bielefeld, Forum

29.04.2017 (DE) Berlin, DESERT FEST

01.05.2017 (DE) Dresden, Hippie Village Party

02.05.2017 (CH) St Gallen, Rumpeltum

03.05.2017 (IT) Trieste, Teris

04.05.2017 (AT) Salzburg, Rockhouse

05.05.2017 (AT) Steyr, Kulturverein Röda

06.05.2017 (CH) Winterthur, Gaswerk