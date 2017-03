Die legendären Progressivmetaller FATES WARNING feierten letztes Jahr den 30. Geburtstag ihres Meisterwerks ‚Awaken the Guardian‚. Um den Meilenstein angemessen zu zelebrieren, hat Gitarrist Jim Matheos das ‚Awaken the Guardian‚ Line-Up für zwei Festivalshows zusammengetrommelt, die beide letztes Jahr stattgefunden haben: Keep it True XIX und Prog Power USA XVII. Alle Fans, die nicht anwesend sein konnten, dürfen sich glücklich schätzen, dass beide Shows vollständig gefilmt worden sind und nun am 28. April als ‚Awaken the Guardian Live‚ über Metal Blade Records veröffentlicht werden.

Ein Preview ist in Form des Livevideos zu ‚Fata Morgana‘ vom Keep it True XIX ab sofort hier verfügbar: metalblade.com/fateswarning – dort kann ‚Awaken the Guardian Live‚ in folgenden Formaten vorbestellt werden:

–Deluxe Edition Artbook (52 pages, 4-CD, DVD, Blu-ray – limited to 2000 copies)

–2CD + DVD Digipak

–180g black vinyl

–indigo blue vinyl (limited to 300 copies – EU exclusive)

–turquois green vinyl (limited to 200 copies – EU exclusive)

–purple vinyl (limited to 300 copies – USA exclusive)

*exclusive bundles with a shirt, plus digital options are also available!

Von Oliver „Bomber“ Barth und seinem Team gewohnt professionell gefilmt und geschniten, wurde das Keep It True XIX Material am 30. April 2016 in Lauda-Konigshofen aufgenommen, während das Prog Power USA am 9. September 2016 in Atlanta, GA von Kent Smith bearbeitet wurde, dazu kommt der Audio- und Videoservice der Lucid Lounge Studios. Gemischt und gemastert wurde das Ganze von Bill Metoyer in den SkullSeven Studio in North Hollywood, CA. ‚Awaken the Guardian Live‚ wurde darüber hinaus in Sachen Covergestaltung und Layout von Ioannis (dangerousage.com) betreut.

‚Awaken the Guardian‚ Sänger John Arch umschreibt die Gigs: „Es war in der Tat eine surreale Erfahrung, den Geist von ‚Awaken The Guardian‘ bei diesen Shows nochmal zum Leben zu erwecken. Wir möchten uns bei dieser Gelegenheit bei allen Fans bedanken, die uns in den letzten 30 Jahren so viel zurückgegeben haben. Vielen Dank an unsere Familien und Freunde.“

