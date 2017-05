“Fast schon fröhlich“

Artist: Fin

Herkunft: USA

Album: Arrows Of A Dying Age

Spiellänge: 48:24 Minuten

Genre: Black Metal

Release: 28.04.2017

Label: Folter Records

Link: http://www.facebook.com/pages/FIN/287496941295269?ref=hl

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Keyboard – M.K.

Schlagzeug – D.F.K.

Tracklist:

Manias The Sight Strings Of Discourse A Wall Of Stone Hold Fast…Thy Lament The Archer With Spear, Arrow and Oath Arrows Of A Dying Age Clarity In These Winds With Hammering Glance Outlaws

Fin klingen in den ersten Sekunden wie eine typische Black Metal-Band, die durch viele Effekte dafür sorgen möchte, dass auch ja niemand den Gesang versteht. Ob damit eine eventuelle Tatsache, dass die Themen auf einen Bierdeckel passen würden, verdeckt werden soll, kann an dieser Stelle nicht geklärt werden. Dass man allerdings ein Album nicht (ausschließlich) nach seiner Produktion beurteilen sollte, jedoch schon. Fin klingen auf Arrows Of A Dying Age beim ersten Durchlauf so unendlich austauschbar und generisch, dass die 48 Minuten Spielzeit nach einer echten Herausforderung klingen. Lässt man sich aber auch nur 10-15 Minuten auf das Album ein, kriegt man ein richtig starkes, an vielen Stellen fast schon fröhlich-locker wirkendes Album, das sowohl nebenbei als auch mit Konzentration gehört werden kann. Auf beide Arten entwickelt es seine eigenen Vorzüge und spielt sich damit zu den Überraschungen des Jahres.

Am 28.04.2017 war es endlich so weit, und das Geschoss erblickte über Folter Records das Licht der dunklen Welt.

Fin - Arrows Of A Dying Age Fazit: Von genervt zu begeistert: Fin haben es mir anfangs mit Arrows Of A Dying Age echt nicht leicht gemacht. Alle Zeichen stehen gegen die Gruppe, da es schlicht nach „more of the same“ klingt, wenn man der Versuchung, nur mal eben reinzuhören, nachgibt. Dann verpasst man allerdings ein bemerkenswert gelungenes Album, dass jeder Black Metal-Fan gehört haben sollte.



Anspieltipps: The Archer und Strings Of Discourse Gordon E. 9 2017-05-03 9 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

