„Wo Eagles Dare“ ist ein tiefgründiges Lied über die eigene Reise im Leben, die eine Verbindung zu ihren internationalen Fans schafft. Es geht um enge Bindungen und dauerhafte Freundschaft, die sich entwickelt, wenn Menschen zusammen kommen – über das Überwinden von Widrigkeiten, beharrlich niemals aufzugeben. Eine passende Geschichte in der Welt von heute…

Video Premiere “ Where Eagles Dare“: https://www.youtube.com/watch?v=B_cwxviBPgw



„Most songs we write are about specific stories of people we’ve met or heard about, but this one’s pretty unique in that it’s more personal to us as a band as we’ve persevered and navigated around all kinds of obstacles to continue making music”.