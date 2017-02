Forever Still: Auf Europatour mit Children Of Bodom

Forever Still: Auf Europatour mit Children Of Bodom

Verschnaufpausen sind vollkommen überbewertet – und so ist Dänemarks Heavy Rock Phänomen FOREVER STILL unlängst wieder bereit, sich auf die Bühne zu schwingen und für März verkünden sie nun eine ausgedehnte Europatour als Support von ihren Labelkollegen CHILDREN OF BODOM. Erneut werden die Dänen um Frontfrau Maja Shining ihr aktuelles Debütalbum »Tied Down« der Menge präsentieren und hier könnt Ihr eine exklusive Einladung von Maja sehen:

https://youtu.be/CJToQ1UXtuQ

CHILDREN OF BODOMs Frontmann Alexi Laiho fügt hinzu:

„Der Beginn unserer ‚20 Years Down & Dirty‚-Jubiläumstour rückt näher und ich freue mich verkünden zu dürfen, dass wir nun großartige Vorbands am Start haben: Den Anfang machen ONI aus Kanada, mit denen wir bereits in Nordamerika unterwegs waren und Ihr könnt mich beim Wort nehmen, wenn ich Euch sage, dass diese Kids es drauf haben! Der Hauptsupport kommt von den Dänen FOREVER STILL, die eine der interessantesten neuen Bands dort draußen sind und somit bekommt Ihr auf der Tour ein richtig fettes und abwechslungsreiches Line-Up geboten! Natürlich mit echten Old School BODOM Songs, die Euch eine Seite von COB präsentieren, die Ihr bisher noch nicht kanntet! Kommt vorbei, denn ich garantiere Euch, dass das ein Riesenspaß wird und natürlich heavy as fuck! Man sieht sich!“

Fangt FOREVER STILL gemeinsam mit der Hatecrew und den Progressive Metallern ONI auf den folgenden Shows ab:

08.03. D Hannover – Capitol

09.03. D Stuttgart – LKA Longhorn

10.03. LUX Luxembourg – Den Atelier

11.03. UK Manchester – Academy 2

12.03. UK London – o2 Shepherd’s Bush Empire

14.03. F Caen – Le Cargo

15.03. F Vannes – L’Echonova

16.03. F Angouleme – La Nef

17.03. F Magny Le Hongre – Disney Le File 7

18.03. F Oignie – Le Metaphone

20.03. CH Zürich – Komplex

21.03. D München – Theaterfabrik

22.03. I Mailand- Live Club

23.03. HR Zagreb – Tvornica

25.03. A Wien- Arena

26.03. D Dresden – Strasse E

27.03. D Berlin – Astra

28.03. CZ Pilsen – KD Serikova

30.03. S Göteborg – Pustervik

01.04. DK Copenhagen – Pumpehuset

02.04. S Malmö – KB

03.04. N Oslo – Rockefeller

04.04. S Stockholm – Debaser Strand

06.04. FI Helsinki – The Circus

Sichert Euch hier Tickets zu den deutschen Shows:

http://www.nuclearblast.de/de/ produkte/tickets/indoor/ ticket/children-of-bodom- hannover-08.03.2017.html

Dies sind die bestätigten Festivals bisher:

29. – 30.04. F Le Russey, Coming Of Rock

23. – 25.06. UK Wiston, Wildfire Festival

16. – 19.08. S Falun, Sabaton Open Air

Quelle: www.nuclearblast.de

