Kaum dass die Modern Metal Hoffnungsfunken FOREVER STILL ihre Tour mit LACUNA COIL abgeschlossen haben, brodelt es erneut um die jungen Dänen. Und um sich bei ihren Fans für den Support im letzten Jahr zu bedanken, liefert die Band nun ein neues Musikvideo – zur Akustikversion ihres Hits ‚Miss Madness‘, das lediglich Frontfrau Maja Shining am Flügel zeigt. Seht den Clip zu der fesselnden Ballade hier:

Die Variante des Songs ist als Bonustrack auf ihrem aktuellen Album »Tied Down« erhältlich.

„Wir möchten das Jahr mit einem großen und von Herzen kommenden Dankeschön, an alle die uns unterstütz haben und folgen, beginnen. Dafür haben wir zur Akustikversion von „Miss Madness“ einen Clip gedreht und wünschen euch damit einen wundervollen Start ins neue Jahr“, offenbart Sängerin Maja Shining.

Momentan arbeiten die Dänen an neuen Liveshows und bisher sind sie für das „When Copenhell Freezes Over“ in Kopenhagen am 28. Januar bestätigt – weitere Termine sind in Planung!

Sichert Euch derweilen das Debüt »Tied Down« als Digipak mit drei Bonustracks (darunter die Akustikversion von ‚Miss Madness‚!) und einer Extra-DVD hier:

http://nblast.de/FSTiedDown

Oder in digitaler Form:

iTunes: http://nblast.de/FSTiedDownIT

Amazon MP3: http://nblast.de/FSTiedDownAMP 3

Google Play: http://nblast.de/FSTiedDownGP

