Die bedeutendsten Beiträge der Forgotten Woods für die Geschichte des norwegischen Black Metals “As The Wolves Gather” und die EP “Sjel Av Natten”, die beide 1994 aufgenommen wurden, werden in der Reihe “Cult” von ATMF in einer Form veröffentlicht, die ihrem geschichtlichen Wert nachkommt.

Es handelt sich um ein Digipak mit einem 24-seitigen Booklet mit unveröffentlichten Fotos der ersten Jahre der Band und einer umfangreichen Retrospektive von Rune Vedda zur Bedeutung der Erfahrung der Forgotten Woods, Anmerkungen und Kommentaren zu jedem Track und zur musikalischen Inspiration der Band. Die beiden Klassiker erscheinen somit endlich in einer angemessenen Ausgabe. Jede andere von No Colours gedruckte Ausgabe ist als nicht offiziell und als nicht von der Gruppe genehmigt zu betrachten. Die Gruppe erhält dafür außerdem keine Tantieme. Deshalb laden die Forgotten Woods alle Fans ein, diese Ausgaben zu ignorieren und nicht zu unterstützen.

“ATMF war für die Forgotten Woods lange ein ehrenhafter und sicherer Unterschlupf und wird es auch weiterhin bleiben. Wir haben nicht vor eine Alternative zu suchen. Jede von anderen Labels herausgegebene Ausgabe ist als nicht offiziell zu betrachten” Forgotten Woods, 2017.

Cult005 – Forgotten Woods – “As The Wolves Gather / Sjel Av Natten” erscheint offiziell am 5. May. Vorbestellungen beginnen am 13. März auf Bandcamp und dem Eshop von ATMF.

