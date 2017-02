Nach ein paar Jahren und ein paar Touren die auf ihr 2014er Debüt „Helsinki Savagery“ folgten sind Foreseen mit ihrem nächsten Album Grave Danger zurück! Das Album wird am 21. April via Svart Records bei uns erscheinen.

Das Album schlägt konsequent die Richtung des Vorgängers ein und liefert unbarmherzige Geschwindigkeit und Aggresion. Tracks wie „Fearmonger“,“Bloodline“ und „Chemical Heritage“ machen die Mischung aus harschen Vocals einem dominierenden Thrashanteil und Hardcore Breakdowns die nahtlos an immer mehr werdende 80er Heavy Metal Passagen anknüpfen deutlich. Foreseen üben aber auch Gesellschaftskritik und äußern sich kritisch in Ihren Texten wie z.B. in den „Government Cuts“ und „Suicide Bomber„.

Mit neuen Alben die von einigen führenden Crossover Bands der heutigen Zeit Anfang 2017 veröffentlicht werden halten Forseen die Flagge für Finnland und Europa hoch. Es scheint wieder der perfekte Zeitpunkt für die Raserei von politischem Crossover in diesen schockierenden dunklen Zeiten zu sein.

FORESEEN

-GRAVE DANGER-

Svart/Cargo

VÖ: 21.04.17

Quelle: www.metalspiesser.de

