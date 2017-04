FOSCOR haben einen neuem Song ein Video gewidmet, dieser stammt vom kommenden Album ‚Les Irreals Visions‘, welches am 09.06.2017 erscheinen wird.

Die katalanischen Musiker haben hier für euch den Track „Instants„: Slam (AT)

Tracklist

1. Instants (5:19)

2. Ciutat Tràgica (5:28)

3. Altars (4:43)

4. Encenalls De Mort (4:58)

5. Malfiança (4:49)

6. Espectres Al Cau (6:06)

7. De Marges I Matinades (6:19)

8. Les Irreals Visions (5:59)

Line-up

Fiar: lyrics, vocals

Falke: guitars, effects

A.M.: guitars, bass, piano

Guest musicians

J.F. (CRUCIAMENTUM, SHEIDIM, ERED): all drums

A.A. Nemtheanga (PRIMORDIAL): guest vocals on „Ciutat Tràgica“

Marcelo Mercadante: Bandoneon on „Espectres Al Cau“, „De Marges I Matinades“ and „Les Irreals Visions“ arranged, performed and recorded at Estudi El Mercat.

Recording: Moontower Studios, Foscor & Javi Félez

Mixing: Moontower Studios, Javi Félez

Mastering: Orgone Studios, Jaime Gomez Arellano

Photography: Nona Limmen (CHELSEA WOLFE, URFAUST) in Iceland 2016

Design: Maria Picassó / Ideophony (IHSAHN, OBSIDIAN KINGDOM)

Style: Dark Atmospheric Metal

Quelle: www.metalblade.com

Kommentare

Kommentare