Free For All Festival 2017: Geben erste Infos bekannt

Das 12. Free for All Festival geht am 08.07.2017 an den Start, ein Festival in familiärer Athmosphäre im Herzen Ostfrieslands und ist wie der Name es schon verrät kostenlos. Das Billing sieht zudem bereits wie folgt aus:

Line Up:

ROGERS

VITJA

PRO PAIN

ANCHORS&HEARTS

DEFY YOUR DREAMS



Quelle: www.ffa-festival.de

