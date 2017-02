Eventname: Full Metal Cruise 2017

Bands: Blaas of Glory, Die Kassierer, Dog eat Dog, In Extremo, John Diva, Kissin Dynamite, Knorkator, Mambo Kurt, Phil Campell and the Bastard Sons, Powerwolf, Pyogenesis, Saxon, Lony Carelys Rainbow Projekt, Uli Jon Roth, Versengold, Vagabundos de Lujo

Datum: 20.04.2017 – 25.04.2017

Kosten: ab 1.199 €

Genre: Metal

Veranstalter: ICS Festival Service

Link: http://www.full-metal-cruise.com

Das Mittelmeer wird wieder zum Metal-Meer, denn die lauteste Kreuzfahrt der Welt sticht bereits zum fünften Mal in See und nimmt diesmal Kurs auf das britisches Überseegebiet. Dazu kommen jede Menge Heavy-Metal-Konzerte und das außergewöhnlichste Festivalprogramm auf hoher See. Join the see, Metalheads!

Allgemeine Informationen zur Reise (Auszug von www.full-metal-cruise.com):

Die fünfte Full Metal Cruise führt uns erneut ins Mittelmeer. Wir starten in Mallorca und laufen dann Gibralatar und Málaga an, bevor wir in Mallorca wieder von Bord gehen.

Ihr erlebt fünf aufregende Tage und Nächte auf der Reise mit der Mein Schiff 2. An Bord wird auf drei Bühnen gerockt und an Land könnt ihr die Sehenswürdigkeiten der Mittelmeerregion erkunden. Daneben passiert erneut einiges, etwa Metal-Karaoke, Allstar-Jams, Comedy-Auftritte, Musiker-Workshops, Meet & Greets, Autogrammstunden, Kino usw.

Natürlich lädt auch das Schiff dazu ein, einfach seine Annehmlichkeiten zu genießen, seien es das Pooldeck, die gut bestückten Bars, die hervorragenden Restaurants… Langweilig wird auch auf der fünften Full Metal Cruise sicher niemandem!

Besonders interessant für Metal-Fans, die sonst Festivals besuchen: Auf der Full Metal Cruise sind bereits alle Speisen in den meisten Restaurants im Reisepreis enthalten sowie Full Metal Drinks inklusive. Das bedeutet: Bier, Softdrinks, Kaffee, Tee, alkoholfreie Cocktails und verschiedene Weine sind frei; ab 18 Uhr auch eine große Auswahl an Spirituosen, Cocktails und Longdrinks.

Join the Cruise, Metalheads!

Für weitere Informationen bietet die Webseite der Full Metal Cruise die ideale Plattform, um alle Sorgen vor der Reise abzuklären oder sich ausreichend kundig zu machen. Wer sich für das Schiff der diesjährigen Tour interessiert, ist dort auch willkommen, um einen kleinen Einblick zu erhaschen. Das perfekte Rundum-Sorglospaket der ultimativen Festivallative dürfen Fans für ca. 1.199 € miterleben. Wer sich diesen Spaß gönnen möchte, um fünf Tage auszuspannen und trotzdem mitten im Geschehen zu sein, ist hier genau richtig aufgehoben!

Die Bands der diesjährigen Tour sind:

