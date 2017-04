Galderia: Kündigen neues Album an

Die französischen Power Metaller GALDERIA verstärken fortan das Roster von Massacre Records!

GALDERIA – bestehend aus Sänger/Gitarrist Seb, Leadgitarrist Tom, Bassist Bob, Drummer J.C und Julien am Keyboard – haben seit ihrer Gründung im Herbst 2006 bereits einige Demos, eine EP und ein Album veröffentlicht.

Alle, die melodischen und bombastischen Metal mit einem Augenmerk auf chorgewaltige Harmonien und Arrangements mögen, werden sich an der Band nicht satt hören können!

Die Band hat von jeher ihre Musik dazu genutzt, das allgemeine Gefühl der Einheit und der Bewusstseinssteigerung in den Fokus zu rücken; diese Philosophie wurde von Seb mit der Begriff „The Universality“ (Die Universalität) bedacht, welches auch der Titel des Debütalbums der Band ist, das 2012 erschien.

Nun ist die Zeit für GALDERIA gekommen, ein neues Album zu veröffentlichen: „Return Of The Cosmic Men“ wird am 21. Juli 2017 bei Massacre Records erscheinen!

Weitere Albumdetails werden demnächst enthüllt.

