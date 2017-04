Sie reisten durch die Welt, tranken von den Quellen des musikalischen Wahnsinns, naschten von den verbotenen Früchten der Erleuchtung und wuschen sich an den Ufern der Freiheit. Vagabunden, einig im Wunsch, Grenzen zu sprengen, Mauern niederzureißen und Dämme zu öffnen – in ihrer Musik, aber auch in unseren Köpfen und Herzen. Dafür ist ihnen jedes Mittel recht und absolut nichts heilig. Außer der Musik selbst. Auftritt Gasmac Gilmore. Sünder aus Leidenschaft, die alles in Grund und Boden rockenden Boten einer neuen Zeit.

Nach der Veröffentlichung des ersten Videos zu „Fantastisch“ legen Gasmac Gilmore jetzt noch mal nach… Ganz aktuell gibt es nun das neue Video zu „Es geht mir nicht so gut“ hier zu sehen…

Video Premiere „Es geht mir nicht so gut“: https://youtu.be/pSYMHE2_cpk

Gasmac Gilmore zeigen sich auf ihrem neuen Album, dem erstmals komplett auf Deutsch verfassten „Begnadet für das Schöne“/ VÖ 28.04.2017 als die Band, die spätestens Ende 2017 jeden auf ihre Seite gezogen haben wird. Das ist keine Prognose, das ist eine Warnung. Ihre Musik ein schweißtreibender Parforceritt durch Alternative Metal, breitbeinigen Rock, besoffenen Polka-Punk, Balkan-Passion und Klezmer-Furor, ihre Herkunft Wien.

Weiter aktuell… Video „Fantastisch“: https://youtu.be/trFW7l6g_To

Gasmac Gilmore Live Dates:

29.04. DE – Geislingen, Seemühle

30.04. DE – Sonthofen, Barfly

12.05. AT – Wien, B72

27.05.-28.05. DE – Köln, Roleplayconvention

29.06.-30.06. DE – Düsseldorf, Sommerkult

01.07. AT – Weiz, Cross Check Festival

05.07. CZ – Hradec Kralove, Rock for People

08.07. DE – Halle/Köln, Rhein Rock Festival

25.07. DE – München, Free and Easy

04.08.-05.08. DE – Gössnitz, Open Air

26.08. DE – Rudolstadt, Residenzschloß Heidecksburg (Support von IN EXTREMO)

27.08. DE – Hanau, Amphitheater Hanau(Support von IN EXTREMO)

15.09. DE – Kummerfeld, Ackerfestival

13.10.-14.10. DE – Hameln, Autumn Moon

