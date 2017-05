Ab heute steht das neue Album Starmourner der Atmospheric Black Metaller Ghost Bath in den Regalen und liefert damit den zweiten Teil einer Albumtrilogie der Amerikaner um Frontmann Nameless. Pünktlich zur Veröffentlichung, könnt Ihr Euch nun auch den neuen Videoclip zu Seraphic ansehen:

Nächsten Monat werden Ghost Bath außerdem nach Europa zurückkehren und nach einigen Shows als Support von Katatonia auch mit Heretoir und King Apathy eine ausgedehnte Headline-Tour spielen:

Ghost Bath

mit Katatonia, The Great Discord

07.05. UK Leeds – The Brudenell

08.05. UK Bristol – The Marble Factory

09.05. UK Wolverhampton – Slade Rooms

10.05. UK Southampton – Engine Rooms

11.05. UK Manchester – Sound Control

12.05. UK Glasgow – Garage

13.05. UK Belfast – Limelight 2

14.05. IRL Dublin – Academy

16.05. UK London – Sebright Arms

mit Heretoir (19. Mai – 16. Juni + 23. & 24.Juni) and King Apathy (6.Juni – 15.Juni + 24.Juni)

19.05 B Roeselare – De Verlichte Geest

20.05 NL Nijmegen – Doornroosje

22.05 GER Hamburg – Hafenklang

23.05 GER Osnabrück – Bastard Club

24.05 GER Rostock – Alte Zuckerfabrik

26.05. S Gothenburg – Fängelset

29.05. FI Helsinki – Elmun Baari

30.05. EST Tallinn – Rockstars

31.05. LIT Riga – Nabaklab

01.06. LIT Kaunas – Lemmy

02.06. PO Warsaw – Hydrozagadka

04.06. SK Kosice – Collosseum Club

06.06. HU Budapest – Dürer Kert

07.06. AT Vienna – Viper Room

10.06. GER Freiburg – Crash

11.06. GER Saarbrücken – Garage

12.06. GER Frankfurt – Zoom

13.06. D Leipzig – Naumanns

14.06. D Berlin – Cassiopeia

15.06. D Hannover – Béi Chéz Heinz

16.06. D Köln – Underground

18.06. F Clisson – Hellfest

21.06. I Segrate (MI) – SoloMacello Fest

23.06. CH Aarau – Kiff

24.06. D München- Saint Helena Festival

25.05. D Kiel – Schaubude

05.06. RO Cluj-Napoca – Shelter



Der Name Ghost Bath bezieht sich auf den Akt des Selbstmords durch Ertränken. Die Band sieht ihre Musik als direkte Erweiterung ihrer Seele, sodass sie ihren Hörer auf eine Reise durch Trauer und Kummer schickt, an deren Ende jedoch immer noch ein Funken Hoffnung schimmert. Sie porträtieren nicht nur tiefe Qual, sondern auch engelsgleiche Klanglandschaften, die tiefe Eindrücke hinterlassen. Die Band gründete sich im Oktober 2013 und veröffentlichte ihre selbstbetitelte EP bei Solitude Productions. Daraufhin folgte ihr Debüt-Album Funeral, das im Juni 2014 bei Pest Productions erschien. Moonlover, ihre vorletzte Platte, wurde ursprünglich bei Northern Silence Productions herausgebracht und erschien als digitaler Re-Release über Nuclear Blast im Juni 2016

