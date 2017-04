Vom 24.08. – 10.09.2017 findet zum 3. Mal der Gießener Kultursommer statt. Der Gießener Kultursommer entstand ohne staatliche Fördergelder mit viel Engagement eines jungen Teams und entwickelte sich zu einem Erfolgsmodell mit internationalen Stars und regionaler Kulturverknüpfung. Der sommerliche Event auf dem Klostergelände Schiffenberg in Gießen zieht mittlerweile über 30.000 Zuschauer an.

Dieses Jahr wird zum Beispiel die schwedische Metal-Band AMON AMARTH gemeinsam mit TRIVIUM am 25. August für eine heiße „Metal“-Nacht inmitten des historischen Klostergeländes sorgen. Mit dabei ist auch Max Giesinger, der ganz seinem Albumtitel „Der Junge, der rennt“ entsprechend die deutsche Musiklandschaft im Sturm eroberte. Er wird am 31. August auf der atmosphärisch schönen Freilichtbühne auftreten. Auch Tim Bendzko wird beim Gießener Kultursommer seine Hits am 08. September präsentieren. Weitere Acts sind: Konstantin Wecker am 03.09, Roland Kaiser am 02.09., Kurt Krömer am 07.09. u.v.m.

Infos zum Programm und vieles mehr unter: http://www.giessener-kultursommer.de/

Quelle: www.promo-team.de

