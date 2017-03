Die Glowing Ember Festival Tour ist in vollem Gange. Am kommenden Samstag, den 25.3.2017 findet das Konzert im Hamburger KNUST statt. Am 31.03.2017 ist die Veranstaltung zu Gast in Mannheimer 7er Club.

Nun wird auch der nächste Gig offiziell bekannt gegeben. NauntownMusic präsentiert das Festival in Thüringen. Das Event findet am 08.04.2017 in Erfurt im „From Hell“ statt. Dabei sind folgende Bands: EISENSCHWEIN, [SOON], HARDOLZ und PYJAMA HILL.

GEF Hamburg 25.03.2017:

IRON SAVIOR

[SOON]

VENATIC

SLOPPY JOE’S

GEF Mannheim 31.03.2017

GLOOMBALL

[SOON]

ONE LAST LEGACY

WIRUFENAN!

GEF Erfurt 08.04.2017

PYJAMA HILL

HARDHOLZ

[SOON]

EISENSCHWEIN

