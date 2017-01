Grave Digger - Healed By Metal

“Heavy Metal auf Heavy Rotation“

Artist: Grave Digger

Herkunft: Gladbeck, Deutschland

Album: Healed By Metal

Spiellänge: 36:20 Minuten

Genre: Heavy Metal

Release: 13.01.2017

Label: Napalm Records

Link: https://www.facebook.com/gravediggerofficial/ und http://www.grave-digger.de/

Bandmitglieder:

Gesang – Chris „Reaper“ Boltendahl

Gitarre – Axel „Ironfinger“ Ritt

Bassgitarre – Jens Becker

Keyboard – Marcus Kniep

Schlagzeug – Stefan Arnold

Tracklist:

Healed By Metal When Night Falls Lawbreaker Free Forever Call For War Ten Commandments Of Metal The Hangman’s Eye Kill Ritual Hallelujah Laughing With The Dead

Wenn eine Band seit fast 40 (in Worten: vierzig!!) Jahren besteht und es bis heute schafft, nicht in Vergessenheit zu geraten, ist das ja schon mal einer Erwähnung wert. Man darf sicherlich Grave Digger als einer der deutschen Ur-Heavy Metal-Institutionen bezeichnen. In der ganzen Zeit hat man 17 Alben veröffentlicht, wovon das ein oder andere sicherlich Maßstäbe neu definiert hat. Das am 13.01. über Napalm Records erschienene Album Healed By Metal, das achtzehnte in der Diskografie der Band, definiert zwar sicherlich nicht das Genre neu, ist aber durchaus gelungen.

Im Gegensatz zu den letzten beiden Alben, auf denen es ja noch ein Intro gab, startet man gleich mal mit dem Titeltrack Healed By Metal durch. Ein rhythmisch vor sich hin stampfender, fast schon als Hymne tauglicher Song, der mich ein wenig an Hammerfall erinnert. Die Fäuste in die Höhe gereckt und ordentlich mitgebangt.

Mitbangen ist bei der folgenden Hochgeschwindigkeitsgranate When Night Falls nicht mehr ganz so einfach. Auch dieser Chorus dürfte live für laute Mitgrölchöre sorgen, und hier dürfen auch die Flitzefinger an den Saiten, insbesondere natürlich Axel Ritt, beweisen, was sie können. Kleines, aber feines Solo 🙂

Nur unwesentlich langsamer, aber als einer der Songs, die mit einem wahren Doublebass-Gewitter gesegnet sind, kommt dann der Lawbreaker um die Ecke, und auch hier glühen die Saiten von Axel und Jens wieder tiefrot auf. Auch Call For War, Kill Ritual und Hallelujah geben auf der Autobahn ordentlich Gas, während Free Forever, Ten Commandments Of Metal oder The Hangman’s Eye mich eher an ein etwas entspannteres Fahren auf der Landstraße denken lassen. Gut gemischt ins Glas gekippt ergibt das einen feinen Cocktail.

Komplett aus dem Rahmen fällt nur der letzte Track Laughing With The Dead, der noch oldschooliger als Old School daherkommt und mit dem das Album seinem Ende entgegenstampft. Zum letzten Mal darf Chris Boltendahl sich in seiner unnachahmlichen Art reibeisend durch den Song röhren und gegen die Soundwände der Instrumentalfraktion ansingen.

Zu einem meiner Anspieltipps, nämlich Call For War, gibt es hier das Lyric-Video:

Grave Digger - Healed By Metal Fazit: Nachdem ich zugegebenermaßen erst mit dem Album The Clans Will Rise Again so richtig bei Grave Digger eingestiegen bin – aber besser spät als nie – ist dieses nun also das dritte Album, das ich komplett von vorn bis hinten durchhöre. Und der Hörspaß bleibt von Album zu Album mehr oder weniger gleich, auch wenn ich normalerweise nicht so der Old School Heavy Metal-Fan bin. Die Männer hätten aber gern noch einen Song mehr drauf packen dürfen, noch nicht mal 40 Minuten Spielzeit ist schon recht kurz für so tolles Songmaterial.



Anspieltipps: When Night Falls, Call For War, Kill Ritual Heike L. 8.5 2017-01-18 8.5 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

Kommentare

Kommentare