Für den Dreh des neuen Grave Digger Videos suchen wir jede Menge Grave Digger und Metal Fans, die am 05.03.2017in Siegen beim Dreh des neuen Videos dabei sein wollen …ihr könnt der Band beim Dreh zuschauen und werdet dann am Nachmittag selbst ein Teil des Videos ..alle Teilnehmer werden namentlich im Abspann erwähnt … die Band selber steht während der Drehpausen für Fotos, Autogramme und Smalltalk zur Verfügung.Wenn Ihr Lust und Zeit habt, Grave Digger und Metal liebt, vielleicht noch eine Kutte (nicht zwingend nötig) und Bock auf einen aussergewöhnlichen Tag habt,dann schreibt an: rainer@undaction.org (Stichwort Grave Digger Video), Foto, Adresse und Alter wären klasse.

Das ganze findet am 05.03.2017 um 13:00 im Vortex in Siegen statt.

Adresse : Vortex Surfer Club

Auf den Hütten 4

57076 Siegen

Kommentare

