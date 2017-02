Achtung, Scumdogs!! Eure Herren und Gebieter GWAR haben in letzter Zeit nicht viel von sich hören lassen, aber verzagt nicht, bald geht’s verdammt nochmal hoch her! Es gibt gute und schlechte Neuigkeiten …welche wollt ihr zuerst hören? Die schlechten? Dachten wir uns schon…

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge (weil wir euch nur zu gern leiden sehen) müssen wir das Folgende bekanntgeben: Das GWAR B-Q wurde dieses Jahr verschoben. Klar ist das scheiße, aber dafür richten wir 2018 das größte und schärfste GWAR B-Q überhaupt aus!

Wieso wir das GWAR B-Q verschoben haben? Tja, das sind die guten Neuigkeiten! Die Band arbeitet an einem neuen Album und einer komplett frischen Show, bei der ihr schneller aus dem Häuschen sein werdet, al seine Meth-süchtige Nutte für ihr Geld Fleischflöte spielen kann. Zudem machen sich GWAR demnächst zur irrsten Tour in ihrer jüngeren Geschichte auf, bei der sie Nordamerika buchstäblich zerstören wird! Wir sammeln immer noch fleißig Termine für diese ganzjährige Sause, aber keine Bange, GWAR werden jedes eurer Kuhkaffs beehren, auf dass wir Amerika gemeinsam bluten lassen können! Als kleines Geschenk an euch dürfen GWAR bereits die ersten Konzerte ankündigen, die im April stattfinden werden. Dabei fallen wir in Reading, Columbus und als Headliner beim Berserker Metal Fest in Detroit ein. Karten sind ab Freitag, dem 10.2. verfügbar.

Details zum neuen Album bleiben vage, weil die Band ein großes Geheimnis darum macht, aber auch weil sie sich über Gebühr mit Pokémon GO ablenkt. Müßig zu bemerken, dass das kommende Album die Welt aus den Angeln heben und das Bewusstsein aller Lebewesen verändern wird. Mehr dazu kommt an die Öffentlichkeit, „wenn wir es euch verdammt nochmal sagen wollen„, betont Gitarrist Pustulus Maximus. Wir warten gespannt!!

GWAR Live:

4/13: Reading, PA @ Reverb

4/14: Columbus, OH @ Newport Music Hall

4/15: Detroit, MI @ Berserker Fest VI @ Crofoot Ballroom

Quelle: www.oktoberpromotion.com

Kommentare

Kommentare