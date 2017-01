Hämatom - Wir Sind Gott

“In der Schwerelosigkeit angekommen!“

Artist: Hämatom

Herkunft: Deutschland

Album: Wir Sind Gott

Spiellänge: 51:33 Minuten

Genre: Metal, Neue Deutsche Härte

Release: 25.03.2016

Label: Rookies & Kings / Soulfood

Link: https://www.facebook.com/haematommusic/?fref=ts

Bandmitglieder:

Gesang – Nord

Gitarre – Ost

Bassgitarre – West

Schlagzeug – Süd

Tracklist:

Wir sind Gott All U Need Is Love Fick das System Made In Germany Offline Tanz aus der Reihe I Have A Dream Ikarus Erben Zu wahr um schön zu sein Mach kaputt Hollywood brennt Halli Galli Ist das Kunst?

Hämatom stürmten letzte Woche mit ihrem neuen Werk direkt auf Platz 5 der Media Control Charts. Dabei überzeugen Nord, Ost, West und Süd mit provokanten Texten, Rammstein-gleichen Beats und elektronisch untermaltem Songwriting. Wir Sind Gott heißt das neue Werk also. Dass man mit einem solchen Titel gewaltig nachlegen muss, da man sich sonst ein gewaltiges Eigentor einhandelt, werden Hämatom wohl wissen und es in Kauf nehmen. Die Leistung ist im sozialkritischen Gewand sehr ansprechend und wenn auch technisch nicht viel Neues herumkommt, kann die Rammstein-Manier in Form des Titeltracks und All U Need Is Love für frühzeitige Furore sorgen.

Wer die Deutschen jetzt schnell als billige „Neue Deutsche Härte-Party-Klischee-Klitsche“ abstrafen möchte, sollte lieber genau in die Lyrics hören. Klar, die Refrains bleiben genretypisch dominant, doch zwischen den platt wirkenden Texten verstecken die vier Männer brandaktuelle Botschaften. Fick Das System ist eine Einstellung, die Hämatom gerne heraushängen lassen und der sie gleich einen ganzen Titel widmen. Made In Germany erinnert pervers an die Bomber von Rammstein, die mit ihrer Pyrotechnik keinen Stein auf dem anderen lassen. Als kleiner Bruder der Erfolgsgaranten darf man Sänger Nord ohne Probleme sehen, nur nicht ausschließlich darauf differenzieren. Denn West, Ost und Süd können mit ihrem Frontmann mehr als nur in eine ausgewaschene Fußspur stapfen. Das beweisen sie unter anderem mit der lockeren Hymne Offline. Ein Stück Anarchie gibt es mit Songs wie Tanz Aus Der Reihe oder Mach Kaputt und I Have A Dream. Hollyywood Brennt trabt im angemessen Tempo dem Ende entgegen, wo Halli Galli und Ist Das Kunst warten. Ein würdiger und spannender Abschluss einer Veröffentlichung, die ihren Erwartungen mehr als gerecht wird. Zudem haben Hämatom auch live was auf dem Kasten. Verpasst die Gruppe nicht, wenn sie bei euch in der Ecke spielt.

Hämatom - Wir Sind Gott Fazit: Nach guten Alben ist es schwer, diese Leistungen zu bestätigen - vor allem wenn das Genre nicht wirklich viel Platz für Experimente erlaubt. Hämatom haben auf Wir Sind Gott bewiesen, dass sie mindestens zwei Längen vor Ost + Front und Co. liegen, die immer wieder ins Wackeln geraten. Das ist bei Wir Sind Gott nicht zu vernehmen und somit ziehen die vier maskierten Krieger ihre einsamen Kreise zwischen den glorreichen Helden und den vielen überforderten Newcomern.



Anspieltipps: All U Need Is Love, Tanz Aus Der Reihe und Mach Kaputt Rene W. 8.7 2016-04-14 8.7 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

