Bei dem Namen HANGAR klingelt´s bestimmt bei dem einen oder anderen geschmackssicheren Menschen umgehend im Hinterkopf.

Die brasilianischen Progressive-Power-Metal-Helden wurden schon häufig in einem Atemzug mit Koryphäen wie Dream Theater, Symphony X, Fates Warning und Pagan´s Mind genannt und sind längst eine international etablierte Größe.

Jetzt hat das aktuelle Line-up sechs neue Tracks aufgenommen, einige unveröffentlichte Perlen aus dem Archiv gezogen, diverse alte Hits in formidablen akustischen Versionen neu interpretiert und dazu eine Auswahl von Studioaufnahmen aus der History gepackt und daraus eine knackvolle Doppel-CD-Packung namens „Hangar – The Best Of 15 Years, Based On A True Story“ gestrickt.

Wer die Band eh schon liebt, oder jetzt in die Welt von HANGAR einsteigen will, findet hier eine absolute Vollbedienung!

Hier gibt´s ein Live-Video zu dem klasse Song ´Hastiness´:

Vorbestellen kann man das Album hier: http://fcmetal.com/shop/hangar-best-15-years-based-true-story-cd-pre-order/

Und hier noch etwas über das Label FC Metal und seinen Chef Eric Cerda:

Erics Liebe für die europäische Metal-Szene und den hiesigen Fußball brachte ihn dazu die USA zu verlassen und in Berlin FC Metal (Football Club Metal) zu starten. Durch das Label, die Musik und das Label-Merchandise will Eric die leidenschaftlichsten Fans vereinen: Fußball-Fanatiker und Metalheads! Bevor er nach Deutschland zog, war Eric in San Francisco Boss des Labels DCA Recordings (u.a. bekannt durch BALANCE OF POWER, WINTERS BANE, MAGNITUDE 9, LETHAL, PSYCO DRAMA und EXPERIMENT FEAR).

Kommentare

Kommentare