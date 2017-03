Am 7. April veröffentlichen die australischen Thrasher HARLOTT ihre neue Platte ‚Extinction‚ weltweit auf Metal Blade Records!

HARLOTT reichen hiermit ein bestechendes Thrash-Werk ein, das ein tristes Bild von der Zukunft der Menschheit umreißt. ‚Extinction‚ strotzt vor Aggression und Tempo, ist aber auch ein Fanal an die Macht und Gewalt des Heavy Metal.

Die zwölf Tracks stecken voller furioser Riffs, geifernder Vocals und reichlich Shredding, das nahtlos in triumphale Melodien und donnernde Grooves übergeht, so dass ein abwechslungsreiches, flexibles Album entsteht, das den Kings des Thrash Tribut zollt und zugleich Neuland beschreitet.

Hört selbst auf metalblade.com/harlott, wo ihr euch die erste Single ‚First World Solutions‘ geben könnt! Seht euch auch das tolle Artwork von Andrei Bouzikov an und bestellt das Album auf Vinyl oder Digi-CD vor.

‚Extinction‚ ist HARLOTTs drittes Album und der Nachfolger von ‚Proliferation‚ (2015), einem Kritikerliebling, mit dem sich HARLOTT den Posten als Anheizer für ANNIHILATOR während einer fünfwöchentlichen Europatour sicherten. Indem sie das nahmen, was sie bereits beherrschten, und es in puncto Garstigkeit, Dissonanz und Stimmung auf die Spitze trieben, stillen sie den Blutdurst ihrer manischen Fans und ziehen zahlreiche neue an. Die aktuellen zwölf Songs sind reines Chaos – ein Album, das durchweg brutal klingt und nur Zeit zum Verschnaufen gibt, bis die Pausen zwischen seinen verheerenden Thrash-Tracks zu Ende sind.

Das Album wurde in den Monolith Studios (Orpheus Omega, In Malice’s Wake, Bane of Winterstorm) aufgenommen und von Jens Bogren (Kreator, Opeth, Soilwork) gemastert. Rechnet mit nichts weniger als unverfälschter Wildheit!

‚Extinction‚ Trackliste:

1. Extinction

2. First World Solutions

3. The Penitent

4. Whore

5. No Past

6. Conflict Revelation

7. Better Off Dead

8. Violent Conspirator

9. And Darkness Brings The Light

10. Final Weapon

11. Parasite

12. Epitaph

HARLOTT sind:

Andrew Hudson – Gitarre/Vocals

Ryan Butler – Leadgitarre

Tomas Richards – Bass

Tim Joyce – Drums

https://www.facebook.com/HarlottOfficial

