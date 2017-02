Die Hardcore-Giganten HATEBREED aus Connecticut haben ihre erste Europa-Tour zum aktuellen Album »The Concrete Confessional« angekündigt. Siehe alle Daten unten.

Sänger Jamey Jasta kommentiert: „Finally we are coming to Europe to headline in support of »The Concrete Confessional«! It’s going to be great to hit the road with our friends in Dying Fetus on the 1st leg of the tour! See you in the pit!”

»The Concrete Confessional« stieg bei seiner Veröffentlichung 2016 weltweit in die Charts ein und ist nun auch als Limited Edition Picture Disc erhältlich. Siehe oben. Die Pic Disc wird in Kürze auf www.nuclearblast.de ​ bestellbar sein.

Weltweite Charteinstiege:

#2 Canada (Hard Charts)

#3 UK (Rock Charts)

#6 UK (Indie Charts)

#17 Germany

#17 Sweden (Rock/Metal Charts)

#22 Belgium

#23 Austria

#25 USA

#33 Australia

#43 Canada

#43 Finland

#78 UK

#85 Belgium (Wallonia)

#92 Netherlands

#138 France

#145 Belgium (Flanders)

Mehr zu »The Concrete Confessional«

‚Looking Down The Barrel Of Today‘ music video: https://youtu.be/ eGOr91Wx4DM

‚Something’s Off‘ music video: https://youtu.be/ N63Zc5XS-rw

‚Seven Enemies‘ lyric video: https://youtu.be/q17D- mGxOFc

‚A.D.‘ visualizer: https:// youtu.be/2zYy9S3y5w4

‚A.D.‘ lyric video: https://youtu.be/5jJs- oA-BvY

HATEBREED

+ DYING FEUTS

12.04. D Cologne – Essigfabrik

13.04. D Magdeburg – Factory

14.04. PL Warsaw – Progresja

15.04. D Berlin – Astra

16.04. NL Schijndel – Paaspop

17.04. CH Solothurn – Kulturfabrik Kofmehl

18.04. D Saarbrücken – Garage

19.04. D Nuremberg – Hirsch

20.04. D Munich – Backstage

21.04. I Bologna – Zona Roveri

22.04. A Innsbruck – Hafen

23.04. D Lindau – Vaudeville

25.04. F Besancon – La Rodiax

26.04. D Münster – Sputnikhalle

27.04. DK Aarhus – Train

28.04. N Oslo – Parkteatret

29.04. S TBA

Sommer Tour

06.05. RA Buenos Aires – Maximus Festival

13.05. BR Sao Paulo – Maximus Festival​

09. – 11.06. F Paris – Download Festival

16.06. D Hockenheim – Matapaloz

17.06. A Nickelsdorf – Nova Rock

18.06. B Dessel – Graspop Metal Meeting

10. – 13.08. UK Derby – Bloodstock Open Air

16. – 18.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

19.08. D Hamburg – Elb-Riot

Quelle: www.nuclearblast.de

