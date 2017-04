HATESPHERE, die Kronprinzen des skandinavischen Thrash Metal, werden Crowbar bei ausgewählten Terminen ihrer Europatour supporten!

Hier bekommt ihr die Gelegenheit dazu, HATESPHERE zusammen mit Crowbar live zu erleben:

16.05.2017 AT Salzburg – Rockhouse Salzburg

17.05.2017 AT Wien – Viper Room Vienna

18.05.2017 AT Pettenbach – Bauhof Pettenbach

21.05.2017 DK Copenhagen – BETA2300

22.05.2017 DK Aarhus – Atlas

23.05.2017 DE Flensburg – Roxy Flensburg

24.05.2017 DE Wiesbaden – Schlachthof Wiesbaden

25.05.2017 DE Hannover – Kulturzentrum Faust

Mitte Mai geben HATESPHERE auch ein Konzert in der Schweiz und für diverse Sommerfestivals – u.a. Nummirock, Copenhell, Dong Open Air oder Xtreme Fest und dem niederländischen Tattoofest Ende September – sind die Dänen auch schon bestätigt.

Quelle: www.massacre-records.com

