Heavy Tiger kommen aus der Feierlaune gar nicht mehr raus. Nach der Veröffentlichung ihres aktuellen Albums „Glitter“, kam nun die frohe Botschaft in die Heavy Tiger WG geflogen:

Das schwedische Trio wird am 10.Mai die Show für KISS in Stockholm eröffnen.

Hier auch nochmals zur Einstimmung – das aktuelle Video zum Song „I Go With The Cheap Ones„:

https://www.youtube.com/watch?v=SJj_F0Dd048

