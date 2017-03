Heavy Tiger: Feiern heute die Videopremiere zum Song „I Go For The Cheap Ones“ exklusiv

Nächste Woche ist es soweit und HEAVY TIGER veröffentlichen ihr neues Album „GLITTER“ am 24.März via Wild Kingdom Records! Die drei Stockholmerinnen freuen sich Euch heute schon das Video zum Song „I Go For The Cheap Ones“ präsentieren zu können, welches exklusiv auf ROCKHARD.DE Premiere feiert. Schaut Euch das Video unter folgendem Link an:

https://www.rockhard.de/news/newsarchiv/newsansicht/47037-heavy-tiger-feiern-i-go-for-the-cheap-ones-videopremiere.html

Quelle: www.yaseminkaymaz.de

