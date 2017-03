Helker: Neues Album am 5.Mai 2017

Helker: Neues Album am 5.Mai 2017

Argentiniens beste Heavy/Power Metal Band HELKER werden ihr neues Album „Firesoul“ am 05. Mai weltweit veröffentlichen.

HELKER, die als wichtigste und aktivste Metal Band aus Argentinien gelten, haben seit ihrer Gründung im Jahre 1998 bereits drei Alben in ihrer Muttersprache veröffentlicht, bevor 2013 ihr erstes englischsprachiges Album „Somewhere In The Circle“ bei AFM Records erschien.

Eine spanische Version von „Firesoul“ („Alma de fuego“) wird, genau wie das vorherige Werk, zusätzlich als Download am 05. Mai erscheinen.

Quelle: www.afm-records.de

Kommentare

Kommentare