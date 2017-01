Hell Over Hammaburg 2017: Arroganz ersetzten Hellbringer

An dieser Stelle möchte der Veranstalter eine Änderung im Programm bekanntgeben: In Australien scheint der Wurm drin zu sein, nach Tarot mussten auch HELLBRINGER aus privaten Gründen ihren Auftritt absagen. Dafür neu im Programm ist das Black/Death-Metal-Geschwader ARROGANZ!

HELL OVER HAMMABURG

VOL. 5

FREITAG, 3. März 2017, und SAMSTAG, 4. März 2017

jeweils ab 15 Uhr

Markthalle, Hamburg – Germany

Pre-sales

Ticket: 56 Euro (plus P&P)

Das Indoor-Festival für Heavy Metal – Black/Death Metal – Doom & Classic Rock!

DAS BILLING:

ANGEL WITCH (UK)

www.facebook.com/angelwitchofficial

MISÞYRMING (ISL)

www.facebook.com/Misthyrming

HIGH SPIRITS (USA)

www.facebook.com/highenergyrock

GRAVE MIASMA (UK)

www.facebook.com/gravemiasma

OUR SURVIVAL DEPENDS ON US (A)

www.facebook.com/oursurvivaldependsonus

SLAEGT (DK)

www.facebook.com/Slaegt

YEAR OF THE COBRA (USA)

www.facebook.com/yearofthecobraband

SORTILEGIA (CANADA)

https://sortilegia.bandcamp.com

NIGHT VIPER (S)

www.facebook.com/nightviperband

TYGERS OF PAN TANG (UK)

www.facebook.com/tygersofpantangofficial

KHTHONIIK CERVIIKS (D)

www.facebook.com/Khthoniik-Cerviiks-1667196730203180

DARK FOREST (UK)

www.facebook.com/Darkforestuk

QRIXKUOR (UK)

www.facebook.com/qrixkuor

VULTURE (D)

https://www.facebook.com/vulturekills/

DOOL (NL)

www.facebook.com/allthosewhowanderaredool

VENENUM (D)

http://www.munenev.com/

UADA (USA)

www.facebook.com/UADA-557297117740779/

LASER DRACUL (S)

www.facebook.com/laserdracul

ARROGANZ

www.facebook.com/arroganzgermany/

RUNNING ORDER

FRIDAY, 3. MARCH

Doors open: 14:30

Große Halle / big venue (cap.:1.100):

16.00 – 16.45: ARROGANZ

17.15 – 18.00: NIGHT VIPER

18.30 – 19.15: UADA

19.45 – 20.45: OUR SURVIVAL DEPENDS ON US

21.15 – 22.15: TYGERS OF PAN TANG

22.45 – 00.00: GRAVE MIASMA

Foyer:

23.30 bis 3.00 Metal Disco

SATURDAY, 4. MARCH:

Doors open: 14:30

Große Halle / big venue (cap.: 1.100):

15:30 – 16:10: DOOL

16:40 – 17:20: QRIXKUOR

17:50 – 18:30: DARK FOREST

19:00 – 19:45: SORTILEGIA

20:10 – 21:10: HIGH SPIRITS

21.40 – 22.30: MISTHYRMING

23:00 – 00.10: ANGEL WITCH

Marx / small venue (cap. 250):

16:00 – 16:45: VULTURE

17:15 – 18:15: YEAR OF THE COBRA

18:45 – 19:45: LASER DRACUL

20:15 – 21:15: KHTHONIIK CERVIIKS

21:45 – 23.00: SLAEGT

Quelle: www.sureshotworx.de

Kommentare

