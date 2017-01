“Ein realer Kunstkrimi zum Mitfiebern“

Filmtitel: Hieronymus Bosch – Schöpfer Der Teufel

Sprachen: Englisch, Niederländisch, Spanisch

Untertitel: Deutsch, Englisch, Niederländisch, Spanisch

Laufzeit: 89:00 Minuten

Genre: Dokumentation

Release: 11.11.2016

Regie: Pieter Van Huijstee

Produktion: Mindjazz Pictures, Alive AG

Kunsthistoriker versuchen das Geheimnis von Hieronymus Boschs 25 Gemälden zu lüften – ein realer Kunstkrimi zum Mitfiebern!

Fünf Jahre bereiste ein Forschungsteam die Welt, besuchte dabei Museen wie das LOUVRE, das PRADO und die NATIONAL GALLERY OF ART in Washington, um Boschs Gemälde einer fundierten und tiefgreifenden Analyse zu unterziehen.

Anlässlich seines 500. Todesjahres im Jahr 2016 planten gleich zwei Museen seine Werke in Sonderausstellungen zu würdigen. Beide Museen besitzen Gemälde, die Boschs Handschrift zugeschrieben werden. Es liegt an den fünf Kunsthistorikern, zu beweisen, welche Gemälde in den Ausstellungen gezeigt werden können. Regisseur Pieter Van Huijstee gelang in den vier Jahren der Entstehung des Dokumentarfilms nicht nur ein detaillierter Blick auf die Werke von Hieronymus Bosch, sondern er liefert zudem Einblicke hinter die Kulissen der prestigeträchtigsten Museen.



Hieronymus Bosch – Schöpfer Der Teufel Fazit: Viel Arbeit steckt hinter Hieronymus Bosch – Schöpfer Der Teufel, welches in jahrelanger Feinjustierung erschaffen wurde. Für Freunde der Vergangenheit und Kunst ein gefundenes Fressen. Für alle anderen ist die Dokumentation natürlich eine schwere Kost, die auf diversen Fakten basiert und trotzdem mal gesehen werden sollte. Für unsere Leser im Bereich Rock und Metal kein blutiger Splatter, sondern eher eine emotionale Reise in eine Geschichte von über 500 Jahren. Die Spielzeit von 90 Minuten ist angemessen und nicht zu langatmig. Wer Geschichtlich interessiert ist und einen Hang zu Hieronymus Bosch hat, darf ruhig mal 1,5 Stunden freischaufeln, um den Film zu konsumieren. Rene W. 8 2017-01-31 8 Gesamtwertung Leserwertung: ( 0 Votes) 0.0

