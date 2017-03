Eine Ära des radiofähigen Gothic-Rock geht zu Ende: Die 1991 gegründeten HIM, die mit ihrem Frontmann Ville Valo und den Hits Pretending, Join Me oder The Funeral Of Hearts weltweite Erfolge feiern konnten machen Schluss.

„Nach einem Vierteljahrhundert aus miteinander verbundener Liebe und Metal haben wir festgestellt, dass HIM den unnatürlich Weg aller Dinge gehen werden und Abschiedsworte gefunden werden müssen, um den Weg für neue Aussichten, Gerüche und Sounds freizumachen, die bisher unentdeckt geblieben sind. Wir haben das Muster entschlüsselt, das Rätsel gelöst und den Schlüssel umgedreht. Vielen Dank!”, wird der Sänger in der Pressemitteilung zitiert.

Die HIM-Abschiedstour

HIM haben insgesamt acht Studioalben veröffentlicht, 1997 erschien das Debüt Greatest Lovesongs Vol. 666, das letzte Album Tears On Tape erschien bereits 2013. Doch die Band wird sich nicht ganz wortlos verabschieden: In der zweiten Jahreshälfte werden die Finnen eine 35 Shows umspannende Abschiedstour unternehmen. Folgende Termine stehen in Europa auf dem Plan:

WED 14/06 BARCELONA (SP) RAZZMATAZZ

THU 15/06 MADRID (SP) LA RIVIERA

FRI 16/06 SANTANDER (SP) SALA ESCENRIO

SAT 17/06 PORTO (PT) HARD CLUB

SAT 01/07 HELSINKI (F) TUSKA FESTIVAL

THU 13/07 TUURI (F) MILJOONAROCK

FRI 24/11 ST PETERSBURG (RU) DK LENSOVETA

SUN 26/11 MOSCOW (RU) CLUB STADIUM LIVE

TUE 28/11 WARSAW (PL) STODOLA

WED 29/11 HAMBURG (DE) DOCKS

FRI 01/12 BERLIN (DE) COLUMBIAHALLE

SAT 02/12 PRAGUE (CZ) FORUM KARLIN

MON 04/12 LEIPZIG (DE) HAUS AUENSEE

TUE 05/12 MUNCHEN (DE) TONHALLE

WED 06/12 ZURICH (CH) X-TRA

THU 07/12 MILAN (IT) ALCATRAZ

FRI 08/12 KOLN (DE) PALLADIUM

SAT 09/12 ESCH-SUR-ALZETTE (LUX) ROCKHAL

MON 11/12 AMSTERDAM (NL) PARADISO

TUE 12/12 TILBURG (NL) 013

Quelle: https://www.metal-hammer.de/

