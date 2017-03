Im Juni/Juli gehen die Modern Thrasher von Hopelezz auf exklusive „Sent To Destroy Sommer Tour“ in 4 ausgewählten Städten.

Als Co-Headliner werden Fall Of Carthage (mit Mitgliedern von Suidakra & Perzonal War) am Start sein, sowie pro Show zwei lokale Bands.

Die Karten sind in allen offiziellen Vorverkaufsstellen zu kaufen, oder online auf Eventim: http://bit.ly/2mXnWIn

Tourdates:

17.06. Köln, MTC

23.06. Oberhausen, Helvete

30.06. Berlin, Blackland

01.07. Hamburg, Logo

Quelle: www.hopelezz.de

